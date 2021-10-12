Ракету-носитель расписали под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: сайт Роскосмоса.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» раскрасили под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

- В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события, - рассказали в «Роскосмосе».

Традиционный золотой растительный узор на черном фоне нанесен кольцом по кругу корпуса ракеты-носителя. Здесь же разными шрифтами написано число «800».

К слову, о намерениях расписывать космические корабли под хохлому и гжель глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил еще в прошлом году.

- Я хочу создать рекламу, продвижение народного промысла. Почему не наносить часть узора на корабли или ракеты? Не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции, - заявил Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина "Личные связи".

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.