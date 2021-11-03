Косулю, застрявшую в школьном заборе, спасли в Шатковском районе

Косулю выпустили в естественную среду обитания. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Застрявшую в заборе косулю спасли в Шатковском районе. Утром 2 ноября жители посёлка Алемаево заметили, что молодой самец косули не смог пролезть между прутьями металлического ограждения рядом с местной школой и оказался буквально в железной ловушке. Местные решили помочь бедному животному и обратились за помощью к специалистам.

- Животные ходят везде, для них нет никаких препятствий, и они спокойно могут заходить на территорию поселка, как, например, у нас в Нижний Новгород периодически заглядывают лоси, - рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова. – Но как косуля попала в забор сложно сказать, возможно, её напугали собаки или она людей испугалась. Может, животное и раньше пролазило через этот забор, а сейчас немного подросло и что-то пошло не так.

В 2021 году численность косули на территории региона увеличилась. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Вызволять животное незамедлительно приехал районный специалист Госохотнадзора, который не только освободил косулю, но и осмотрел её. Травм и ран у животного не обнаружилось, а лечение и реабилитация ему не понадобились.

- Животное отвезли немного от посёлка и выпустили в поле, самец косули счастливый убежал восвояси, - подчеркнула Ольга Овсова. - Там рядом есть угодья и, соответственно, там ареал обитания данного вида, они там водятся.

В Минэкологии искренне благодарят местных жителей за то, что они не бросили животное, оказавшееся в беде, и сообщили о нем специалистам.

К слову, до 2013 года косули были занесены в Красную книгу Нижегородской области, но позже были исключены из нее благодаря росту популяции. На 2021 года на территории региона насчитывается 1,7 тысячи особей.

Нижегородцам советуют не спасать раненное дикое животное самостоятельно, лучше дать ему воды и немедленно вызвать специалиста по номеру 433-22-11 или 112.

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