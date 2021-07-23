«Пришлось отрезать ножку»: Раненого детеныша косули спасли в Нижегородской области

Выжить в дикой природе у малыша шансов нет. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Очередная счастливая история спасения дикого животного произошла на днях в Нижегородской области. Правда, начиналась она довольно печально: недалеко от деревни Дуброво в Павловском районе была найдена косуля с травмами задних конечностей. На беднягу наткнулся пожарный Александр Барков, который проходил мимо по своим делам.

- Раненное животное лежало в поле на обочине, - рассказал «Комсомолке» Александр Барков. - Я подобрал его, положил в машину и отвез в ветлечебницу в Ворсме. Там ему сделали операцию, ампутировав заднюю ногу. После чего нас перенаправили в Нижний Новгород для дополнительной операции.

Косуля со своим спасителем - Александром Барковым. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Врачи поставили протез

Мужчина не отходил от раннего животного два дня подряд: бросил все свои дела и занимался только косулей. Дальнейшую помощь детенышу оказали в ветеринарной клинике «Лео» в Ленинском районе областного центра. Операция заняла около двух часов, за это время врачи зачистили рану на том месте, где нет конечности, и зашили её.

В естественную среду обитания косулю возвращать не станут. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

- На второй конечности обнаружили разрыв ахиллова сухожилия. Мы попытались его восстановить, поставили протез, - отметила главный врач ветеринарной клиники «Лео» Кира Торопова. - Будем надеяться, что малыш сможет пользоваться этой ногой.

Косуле ампутировали правую заднюю ногу. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

Для врачей подобная операция стала первым опытом работы с косулями, хотя причину полученных травм установить так и не удалось.

По прогнозам ветеринаров, животное ещё будет жить, но ему необходима длительная реабилитация. Новым домом для трёхмесячного самца косули стал природный парк «Воскресенское Поветлужье», а именно конный клуб «Серая лошадь».

Выжить в дикой природе шансов нет

Во время перевозки косули на новое место специалисты следили за самочувствием зверя, поили водой и козьим молоком, которым угостили неравнодушные нижегородцы.

Во время поездки косулю поили козьим молоком. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

- Давать коровье молоко оленевидным животным категорически противопоказано, - пояснили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Пока ехали в машине, косуля отошла от наркоза и на территории «Серой лошади» уже чувствовала себя бодро, даже попыталась выскочить из коробки. Местные обитатели встретили нового зверя радушно, навстречу ему вышел лосёнок, которого там выкармливают.

Сейчас жизни и здоровью косули ничего не угрожает, но выжить в дикой природе с такими травмами ему будет сложно, поэтому в естественную среду обитания его возвращать не станут.

- Состояние удовлетворительное, малыш уже кушает сено и чувствует себя хорошо. Думаем, что под чутким уходом специалистов косуля пройдет достойную реабилитацию, - рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. - Имя для животного пока ещё не выбрали.

Сейчас раненное животное находится на реабилитации. Фото: министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области

КСТАТИ

До 2013 года косули были занесены в Красную книгу Нижегородской области, но позже были исключены из нее благодаря росту популяции. На 2021 года на территории региона насчитывается 1,7 тысячи особей.

Нижегородцам напоминают, что при обнаружении раненного дикого животного, лучше дать ему воды и немедленно вызвать специалиста по номеру 433-22-11 или 112.

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