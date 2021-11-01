Детенышу косули, потерявшему ножку этим летом, сделали инвалидную коляску и нашли друга по несчастью

Фото: Конный клуб "Серая лошадь" (greyhorse_pirogova).

Трогательная история о спасении раненого детёныша косули в Нижегородской области нашла своё продолжение. Малышу, которого нашли летом в поле на обочине с травмами задних ног, приобрели специальную коляску для передвижения.

- Одну заднюю ногу ему пришлось ампутировать, а на вторую установили протез, - рассказали ветеринары. – Животное будет жить, но ему необходима длительная реабилитация.

Несколько месяцев назад новым домом для косули стал конный клуб «Серая лошадь», а самого малыша назвали Тёмой. Специалисты надеялись, что животное пойдет на поправку, но прооперированная ножка косули так и не стала разгибаться, потому что до колена (пятки) она ещё живая, а потом усыхает и даже заметно перерезанное сухожилие.

Косуль Тёму и Сёму любят все сотрудники клуба. Фото: Конный клуб "Серая лошадь" (greyhorse_pirogova).

- Из-за того, что равновесие на ножках держать долго не получается, малыш почти всегда лежит. От этого у него плохой аппетит и грустное настроение, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» заместитель директора конного клуба «Серая лошадь» Татьяна Пирогова. – После того, как Тёма попал к нам, мы ещё один раз увозили его в клинику на повторную операцию, но лучше ему от этого не стало. Могу сказать, что больничная атмосфера совсем не пошла ему на пользу, и он стал отставать в росте.

Брат

Однако совсем уж загрустить косуле Тёме в конном клубе не дают, вокруг него целый день то кружатся работники, то его новообретенный брат – косуля Сёма. Этот малыш попал сюда без передней лапки, которую ему отрезало, когда он попал под комбайн.

- Они у нас братья по несчастью, Тёму же нашли уже изуродованным, вероятно, у него была такая же судьба, - подчеркивает Татьяна Пирогова. - Их история с момента встречи идет неразлучная - Тёма и Сёма растут вместе, как два брата, и друг без друга жить не могут.

По словам Татьяны, когда Тёму забирали на операцию, то Сёма не знал, куда себя девать, и переживал больше всех, бегал по территории клуба, искал друга и «плакал».

Малышей кормят молоком три раза в день и дают малиновые и яблоневые листочки. Фото: Конный клуб "Серая лошадь" (greyhorse_pirogova).

- Тёме пришлось какое-то время походить со специальной конструкцией, напоминающей аппарат Илизарова, то есть у него на ноге было много металлических спиц и всё в гипсе. Конструкция была очень тяжёлая и усложняла жизнь, сейчас мы её сняли и залечиваем оставшиеся ранки, - делится Татьяна Пирогова.

И если Сёма живет счастливой жизнью, набирает вес и довольный бегает по саду на трёх ножках, то Тёма на его фоне выглядит настоящим страдальцем.

- Чтобы хоть как-то помочь Тёме двигаться, я стала поддерживать его сзади во время прогулок, чтобы он гулял, оперившись на передние ноги. Вот так мы и гуляем по саду, я согнусь и бегу за ним, порой даже не поспеваю, - делится Татьяна.

«Купили коляску и стали ее дорабатывать»

И хотя Тёма косуля вполне и заласканная, но уделять ему всё своё время в конном клубе «Серая лошадь» не могут, так как хозяйство большое и животных много, поэтому сотрудники решились купить инвалидную коляску для собаки и переделать её под нужды косули.

- Задумывались о коляске мы давно, но не знали каким образом все сделать, поскольку ноги у косули длинные, и фигура тела не такая, как у собаки, - подчеркнула в разговоре с «Комсомолкой» Татьяна Пирогова. – В результате купили её и стали дорабатывать с помощью мягких креплений под животик и под ноги.

Тёме приобрели инвалидную коляску. Фото: Конный клуб "Серая лошадь" (greyhorse_pirogova).

Первые попытки походить с помощью специальной коляски у Тёмы уже были, даже состоялась первая попытка пробежаться. И всё же дело продвигается медленно, так как малыш коляски пугается, а его брат то и дело шарахается в сторону, не зная, что это за конструкция.

- Думаем, что все получится, доведем до ума мягкие крепления, чтобы было более комфортно и не страшно, - добавляет Татьяна. – Надеемся, что коляска скрасит его жизнь, 24 часа в сутки с ней он проводить не сможет, но это позволит ему больше бегать и двигаться.

Кстати, коляску для Тёмы в конном клубе покупали на свои деньги, на эти цели сотрудники потратили десять тысяч рублей.

- В этом деле мы рассчитываем только на свои силы, но от помощи не отказываемся, если её предлагают, так как хозяйство у нас большое, - подчеркивает Татьяна Пирогова.

Известно, что косулята живут в тёплом помещении пристроя к дому и спят на душистом сене. Малышей кормят молоком три раза в день и дают малиновые и яблоневые листочки, иногда балуют и яблоками, ягодами черноплодной рябины. Конечно, в рационе косуль не обходится без травки, геркулесовой кашки и хлебушка.

Косулю Тёму, который, по словам сотрудников, ведёт себя как ласковый кот, часто заносят в дом, надевают памперс и играют с ним, делают массажи или держат на ручках.

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