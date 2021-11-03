Светящуюся огнями набережную Федоровского сняли с высоты птичьего полета

Открыть преобразившееся общественное пространство планируют в ноябре 2021 года. Фото: Никита Духник

Светящуюся в ночи яркими огнями набережную Федоровского в Нижнем Новгороде запечатлели с высоты птичьего полета. Впечатляющими кадрами обновленного общественного пространства поделился местный фотограф Никита Духник на своей странице в Instagram.

- Как вам? По-моему, это нереально круто! С нетерпением жду открытие, - поделился эмоциями автор фото.

Основная идея концепции – создание «театра природных действий». Фото: Никита Духник

Так, на кадрах можно увидеть променад с покрытием из гранита, главное место для отдыха – построенный амфитеатр, а также световую инсталляцию из 300 светильников, меняющих свой цвет.

Однако некоторые нижегородцы уже высказали своё недовольство по поводу количества установленной подсветки и назвали это «набережной зубочисток».

- Жителям домов повезло, им ещё и борская теплица видна, как днем светло у них по ночам. Прямо белые ночи, - сыронизировала нижегородка Марина Хромченко, отметив ещё одну возможную проблему из-за частокола светильников.

Тем временем «Комсомолке» в АНО «Центр 800» рассказали, что всего на набережной Федоровского установлено более 600 светильников, 34 элемента подсветки клумб, а для освещения других объектов смонтировано 633 LED элемента и 1227 метров светодиодной ленты.

Второй этап создания парка будет проводиться в 2022 году. Фото: Никита Духник

- Основная идея концепции – создание «театра природных действий» – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев, - отмечал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На территории набережной Федоровского также появились необычные крутящиеся кресла. Фото: Никита Духник

На территории набережной Федоровского также появились необычные крутящиеся кресла, сидя на которых можно любоваться видами на Стрелку и заречную часть города. Тут же были обустроены спортивная и детская площадки, выполнен ремонт мостов и установлены малые архитектурные формы.

Впечатляющие кадры сделал местный фотограф Никита Духник. Фото: Никита Духник

Открыть преобразившееся общественное пространство планируют в ноябре 2021 года, чтобы нижегородцы и гости города смогли своими глазами оценить благоустройство.

На кадрах можно увидеть и главное место для отдыха – построенный амфитеатр. Фото: Никита Духник

Напомним, что второй этап создания парка будет проводиться в 2022 году. Архитекторы обещают обновить участок «Аллеи Дружбы», склоны, Благовещенскую площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд.

Вид на набережную Федоровского с высоты птичьего полёта. Фото: Никита Духник

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