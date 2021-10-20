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Общество20 октября 2021 9:51

Благоустройство набережной Федоровского завершится в ноябре 2021 года

Сейчас степень ее готовности составляет 85%
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Благоустройство набережной Федоровского завершится в ноябре 2021 года.

Благоустройство набережной Федоровского завершится в ноябре 2021 года.

Набережная Федоровского, где вот уже несколько месяцев продолжается благоустройство, откроется в ноябре 2021 года. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 85%, сообщили в АНО «Центр 800».

Здесь уже выполнено мощение променада и дорожек, озеленение, появились амфитеатры, спортивная и детская площадки, площадка для собак, подсветка. Кроме того, выполнен ремонт мостов и установлены малые архитектурные формы. Здесь появились необычные крутящиеся кресла, сидя на которых можно любоваться видами на Стрелку и заречную часть города.

Сейчас на набережной Федоровского продолжает кипеть работа: рабочие устанавливают оставшуюся уличную мебель и ремонтируют лестницу от дома №7 по улице Набережная Федоровского к дому №2 по улице Почтовый съезд.

Работы планируется завершить в ноябре, после чего они должны пройти приемку.