Нижегородцы остались недовольны количеством светильников на набережной Федоровского

Нижегородцы выразили недовольство из-за нового освещения, установленного на обновляемой набережной Федоровского. Людям показалось, что количество светильников превышает норму и портит внешний вид откосов. Свои негативные комментарии местные жители оставили в социальных сетях.

- Днём - как ватные палочки навтыкали. Ночью - зубочистки «вырви глаз». Бездна вкуса, - пожаловалась одна из пользовательниц.

- Угол зрения большое имеет значение. На фотографиях мне показалось крутым. Но ехала вчера по Канавинскому, вид с моста на это место мне не очень понравился... из-за того, что много фонарей заштриховывают плотно склон и теряются линии, в том числе и рельефа, - поделилась своим мнением нижегородка Татьяна.

Другие отмечали, что выглядит такое освещение максимально непрактично, но со Стрелки и Мещеры виды должны открываться красивые.

Как рассказали «Комсомолке» в АНО «Центр 800», освещение набережной Федоровского выполняет сразу несколько задач: функциональное, инсталляционное и архитектурно-художественное.

Так, для функционального освещения установлен 301 светильник, из которых 160 элементов находятся на променаде от гостиницы «Азимут» до моста через Почтовый съезд, включая участок променада на улице Заломова. Известно, что оставшийся 141 элемент освещения установили на склонах набережной.

- Дополнительно для освещения двух пешеходных мостов, пандуса, 2 амфитеатров, малых архитектурных форм смонтировано 633 LED элемента и 1227 метров светодиодной ленты, - подчеркнули специалисты.

Кстати, для световой инсталляции было использовано 300 светильников, а ещё 34 элемента послужили подсветкой для клумб.

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