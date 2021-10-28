«Каждый кадр приходится красить вручную»: Нижегородец сумел оживить целую эпоху на старинных снимках

Фото: М.Дмитриева, отретушированное Антоном Анисимовым.

Житель Нижнего Новгорода создает из старых фотографий анимационные ролики про родной город и «оживляет» современный городской стрит-арт. С легкой руки фотохудожника-любителя в движение пришла улица Свердлова 60-ых годов (ныне Большая Покровская), вдруг заиграли джазовые музыканты с уличного граффити, «ожил» нарисованный на стене дома писатель Максим Горький, а со стен кремлевского бомбоубежища заулыбались участники Великой Отечественной Войны. Автор проекта «Одушевленная История» - нижегородский креативщик Антон Анисимов. «Комсомолка» лично пообщалась с автором и узнала, каким образом ему удается оживлять старинные снимки и анимировать современные фото.

- Этот проект для меня - любимое хобби. И тоже в какой-то мере зарядка для головы. Работа над роликами затягивает, это моя личная медитация, - признается нижегородец.

Пробел в талантах компенсирует «цифра»

Идея «оживлять» на видео достопримечательности, памятники и граффити пришла к Антону уже давно, целых 15 лет назад, но тогда подходящих технологий ещё не существовало, да и нужных умений у него не было.

- Изобразительное искусство мне никогда не давалось, раньше от этого было немного досадно. Я очень люблю живопись, архитектуру, но повторить, а тем более создать что-то подобное - это было за пределами моих возможностей, - объясняет Антон корреспонденту «Комсомолки». - Но все меняется. Сейчас эпоха digital, и если ты, во-первых, можешь четко представить, какой результат тебе нужен, и способен правильно «объяснить» компьютеру или нейросети, что ты хочешь сделать, то «цифра» компенсирует пробелы в твоих талантах.

И вот с появлением новых технологий Антон заинтересовался обработкой видео, графики, созданием анимации, а затем в его голове родился и сам проект «Одушевленная История». И хотя технически привести арт-объекты в движение не совсем сложно, но работа занимает около двух часов, так как делать всё приходится кропотливо.

Фото, отретушированное Антоном Анисимовым.

Как создается анимация исторических фото

По словам автора проекта, для «оживления» современных и старинных фото существуют свои приемы. Так, в работе с историческими снимками Нижнего Новгорода используется эффект Кена Бернса, когда происходит приближение или удаление части фото, а также применяется эффект - параллакс.

- Благодаря ему объекты, которые находятся ближе к наблюдателю, не перекрывают постоянно более отдаленные, как это бывает на статичном фото, а постепенно смещаются, открывая (или, наоборот, скрывая) детали заднего плана, - рассказывает автор проекта Антон.

Фото: И. Петкова, отретушированное Антоном Анисимовым.

Так, работа над одним десятисекундным видео может растягиваться на несколько вечеров. Ведь помимо разделения фотографии на слои, восстановления перекрытых объектов и других анимационных приёмов, снимки нужно сделать цветными.

- Старинные фото еще приходится очищать от царапин и всевозможных «артефактов», красить их или, как минимум, делать цветокоррекцию, - подмечает креативщик.

Сейчас Антон занят новой работой: он пытается раскрасить черно-белое видео из истории Нижнего Новгорода 1916 года. Сам ролик длится не больше 40 секунд, и анимировать его не надо, но процесс работы очень трудоёмкий - каждый кадр приходится восстанавливать, улучшать разрешение и красить буквально вручную. Антон признается, что над этим видео работает уже три недели и до финала ему ещё далеко.

Как «оживает» стрит-арт

- Что касается современных арт-объектов, то я снимаю их на видео общим планом и делаю фотографии с большим приближением, но с того же ракурса. В фоторедакторе вырезаю из статичного снимка части объектов, которые должны двигаться, анимирую их, - делится деталями работы нижегородец.

Следом Антону приходится ретушировать оставшийся фон и в видеоредакторе совмещать исходный ролик с созданными «слоями». После чего арт-объекты и граффити «оживают» как настоящие.

- Но я начал за собой - да и за другими, впрочем - замечать, что в повседневной спешке теряется «навык фантазера», - отмечает Антон. - А «Одушевленная история» - это как раз своего рода тренировка фантазии: посмотрели пару анимированных фотографий - потом попробуйте на любой фотовыставке также «прочувствовать» происходящее на каком-нибудь снимке, ощутите его объем.

Фото: Уильяма Осгуда Филда, отретушированное Антоном Анисимовым.

Пофантазировать – значит прочувствовать

Нижегородец считает, что в век «цифры» информации вокруг становится слишком много, а на её обработку времени остается мало. Антон сравнивает это с тем, как люди сейчас всё время находятся в движении, едва ли позволяя полюбоваться миром вокруг.

- Спешишь куда-то на очередную встречу, мельком видишь красивое граффити, памятник в лучах солнца, изящное здание, на которое раньше не обращал внимания. «Какая красота», - думаешь. И все. Успел - достал телефон и сфотографировал. Потом, если вспомнил, запостил в соцсети. Но сам образ в памяти, если и задержится - останется плоским, скомканным, смазанным. Без души, - рассказывает креативщик.

А тем временем любой созданный арт-объект – это настоящий кусочек истории, есть в нём глубина, которую нужно прочувствовать.

- У нас для этого есть воображение, которое может дорисовать что угодно если не до полнометражного кино, то до ролика, который заставит вас улыбнуться. Потому что наша голова - лучший кинотеатр, - подчеркивает нижегородец.

Кстати, в этом деле Антона поддерживает его семья: жена-художница и полуторагодовалый сын, который с удовольствием следит за процессом анимации.

- И если уж это интересно маленькому непоседе, который и говорить-то еще толком не умеет, значит, я точно не трачу времени зря, - подводит итог Антон Анисимов.

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