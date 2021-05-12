Гигантский портрет Максима Горького в центре Нижнего Новгорода создает испанский художник

Огромный портрет Горького хорошо виден с набережной Федоровского. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Огромный портрет Максима Горького появился на улице Суетинской в Нижнем Новгороде – прямо сейчас с набережной Федоровского можно наблюдать, как его рисуют. Еще вчера изображение было черно-белым, а теперь оно обретает цвет. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» пообщалась с художниками.

- Основную работу выполняет Слава, - кивает на парня, работающего на подъемнике где-то высоко, художник по имени Антон. – Но его сюда звать бесполезно – он по-русски все равно плохо говорит. Пусть уж дальше красит.

Работы будут продолжаться еще несколько дней. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Действительно, Слава, или SAV45 – испанец. Нет, по происхождению-то он русский, но с самого детства живет в Барселоне. И большинство своих работ рисует тоже за рубежом. И вот вдруг – портрет Горького. В самом центре Нижнего Новгорода. Как так получилось?

- Мурал на фасаде дома по улице Суетинская, 1а выполняет стрит-арт художник из Испании SAV45 в рамках проекта «Культурный код» платформы «Россия - страна возможностей». Этот фасад был предложен правительством Нижегородской области, поскольку он хорошо просматривается с набережной Федоровского. Портрет Горького станет первым в этом году муралом, созданным в рамках международного фестиваля «Культурный код», - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» координатор по работе с участниками проекта «Культурный код» департамента проектного управления АНО «Россия - страна возможностей» Валентина Ким.

Торжественное открытие стрит-арта намечено на 19 мая 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Sav45 – испанский уличный художник, победитель II Международного конкурса художественных фресок в Эстепоне, участник крупных международных фестивалей и выставок современного искусства, таких как L'Arcada Gallery, «Art Gallery Show Monaco», «Street Art Place Gallery», «Urban Nation Museum» и других.