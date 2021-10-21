Олень Тор сбросил рога в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Олень Тор сбросил рога. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Олень Давида по кличке Тор первый сбросил рога в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Как сообщили в пресс-службе зоопарка, таким образом олень открыл сезон сброшенных рогов. Вес «короны» Тора составил 3,1 килограмма – столь коже, сколько и в прошлом году.

Рога весят 3,1 кг. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Как заметил гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин, это может свидетельствовать о том, что для оленя созданы максимально комфортные условия.

- Организм у Тора работает, как часы. Подтверждением тому служит и тот факт, что рога ежегодно Тор сбрасывает буквально день в день. В этом году он их носил всего на пару дней больше – видимо, подольше хотел покрасоваться перед посетителями своей шикарной «короной», - добавил он.

Рога Тора. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Примечательно, что олень смог самостоятельно избавиться от рогов, помощь ему не потребовалась. По его поведению работники зоопарка сразу поняли, что все сложится удачно и вмешиваться не стоит, ведь Тор несколько дней подряд активно играл с «бодалкой». Это такая игрушка в виде подвешенного шара, которая помогает счесать рога. Естественно, ветеринары зоопарка наблюдали за тем, как происходит этот процесс.

В пресс-службе зоопарка добавили, Тор первый, но не последний. Следом за ним уже готовится сбросить рога северный олень Яхонт. Предположительно это произойдет в декабре или январе. Закроет сезон сброса рогов благородный олень марал.

Напомним, что в прошлом году олень Давида Тор сбросил рога дважды. Вторая пара рогов появляется не всегда. У самок рогов нет.

Следующая пара рогов появится в январе или летом. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Ранее сообщалось, что новорожденного примата потто в «Лимпопо» решили назвать в честь телеведущего Ивана Затевахина.