Детеныша потто в нижегородском зоопарке «Лимпопо» назовут в честь Ивана Затевахина

Детеныш потто. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Детеныш потто появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Как сообщает пресс-служба зоопарка, это случилось, когда активно шли съемки цикла телепередач «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным.

Малыш потто с мамой. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Пол малыша-примата пока неизвестен, но в зоопарке решили, что назовут его в честь телеведущего хотя бы потому, что сам Затевахин заметил, что малыш похож на него «как две капли воды».

- Если будет мальчик, то пусть будет Иваном, а если девочка – Иванной, - сказал телеведущий.

Иван Затевахин Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В целом у Ивана Затевахина осталось положительное впечатление от работы в зоопарке. За три недели он сполна ознакомился с распорядком дня обитателей зоопарка, изучил их особенности и повадки. Также Затевахину рассказали про тренинги работников «Лимпопо», их взаимодействие с животными и многое другое.

- Зоопарк «Лимпопо» производит впечатление, будто ты оказался в доброй сказке. Животным здесь хорошо, видно, что они окружены любовью и заботой. Ну, а тот факт, что они регулярно приносят потомство – главный показатель того, что им здесь комфортно, - добавил Затевахин.

Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, за эти недели родителями стали не только потто, но венценосные журавли, грызуны пака, а также скунсы.

В память о днях, проведенных в зоопарке, телеведущему подарили форму сотрудника «Лимпопо».

Ивану Затевахину вручают форму сотрудника зоопарка. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

-Считаем, что теперь вы стали одним из нас. А чтобы наши многочисленные обитатели тоже узнавали Вас и принимали за члена нашей команды, вот Вам наша фирменная форма – летняя и зимняя. Так что приезжайте в гости в любое время года, -сказал Владимир Герасичкин, вручая подарок.

Справка:

«Диалоги о животных» - телевизионная программа о живой природе, которая существует уже более 20 лет Ее бессменным ведущим является кандидат биологических наук Иван Затевахин.

Потто - приматы из семейства лориевых, которые обитают в тропической части Африки. При рождении потто весят до 50 граммов. Половой зрелости они достигают в возрасте 18 месяцев.