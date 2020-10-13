В зоопарке «Лимпопо» олень Тор вновь сбросил рога

Олень Давида сбросил рога. Фото: пресс-служба зоопарка«Лимпопо»

Олень Тор, проживающий в зоопарке «Лимпопо», уже второй раз за год сбрасывает свои рога. Это говорит о том, что олень здоров, и он комфортно чувствует себя в нынешней среде.

- Олень Давида – во всех смыслах уникальное животное. Он занесен в Международную Красную книгу как исчезнувший в дикой природе вид и в настоящее время обитает только в неволе, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, эти животные сбрасывают ветвистые рога дважды в год – это их физиологическая особенность (обычно в ноябре и январе). Новыми рогами Тор обзаведется примерно к январю-февралю 2021 года.

Напомним, что представитель редкого вида оленей Давида переехал на новое место обитания из закрывшегося парка «Мишутка» в феврале текущего года. Животное соседствует с европейскими ланями и японскими журавлями.

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