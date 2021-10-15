Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 октября 2021 года: у 682 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 15 октября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 178 410 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 682 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 161 735 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 517 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 7 079 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 15 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 740) и г. Бор (9 022), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (344) и Спасском районах (354). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 488), за прошедшие сутки там выявили 23 новых случая.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 712 новых случаев), Санкт-Петербург (2 345 новых случаев) и Московская область (1 911 новых случаев).

По данным на утро 14 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 640 874 дозы вакцины. Всего привито 1 072 766 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 003 036 человек.

Напомним, что нижегородцы массово жалуются на невозможность дозвониться до поликлиник. Об этом они сообщают в комментариях на личной странице в Instagram заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Люди пишут, что не только часами ожидают на телефонных линиях, но и не могут узнать результаты ПЦР-тестов на COVID-19.