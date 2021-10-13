Нижегородцы массово жалуются на невозможность дозвониться до поликлиник. Об этом они сообщают в комментариях на личной странице в Instagram заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

Люди пишут, что не только часами ожидают на телефонных линиях, но и не могут узнать результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

- Ждали-ждали. Пришли сами в поликлинику за повторным тестом. Вообще это бардак - ходить больным в поликлинику, туда же приходят и не зараженные люди, - пожаловалась нижегородка Наталья.

- В нашу поликлинику звонила два дня, чтоб вызвать сдать мазок. Не брали трубку. На третий решился вопрос через страховую. После положительного ПЦР еще неделю никто не звонил и на звонки не отвечал, - свою историю ожидания рассказала Ольга Растунина-Сиротина.

Горожанин Евгений Ильинский рассказал, что никак не может вызвать врача на дом, в поликлиниках на Гаугеля и на Светлоярской телефон всё время занят.

- В самих поликлиниках тоже творится ужас - в регистратуре около 20 человек в очереди, к терапевту почти 50! Невозможно получить обследование, встать на больничный, - пишет мужчина.

- Васенко - тоже не дозвониться, Ясная - в том же числе. Видимо, везде так, - поддержала обсуждение пользовательница «annanusna555».

Скорее всего, причиной вечно занятых телефонов в поликлиниках Нижнего Новгорода стала большая нагрузка на систему здравоохранения. Однако для разъяснения ситуации «Комсомолка» направила запрос в правительство Нижегородской области.

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