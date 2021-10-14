У 682 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 14 октября 2021 года, всего с начала пандемии 178 410 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 517 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 682 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 161 тысячу человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 7 079, а за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 740) и г. Бор (9 022), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (344) и Спасском районах (354). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 488), за прошедшие сутки там выявили 23 новых случая.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (6 712 новых случаев), Санкт-Петербург (2 345 новых случаев) и Московская область (1 911 новых случаев).

По данным на утро 14 октября, в Нижегородскую область всего поступило 1 640 874 дозы вакцины. Всего привито 1 072 766 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 003 036 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.