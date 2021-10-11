20 млрд рублей будет стоить создание IT-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде

IT-кампус "Неймарк", скриншот с видео https://vk.com/strategy_nn

Нижний Новгород вошел в число первых восьми российских городов, где будут созданы собственные IT-кампусы. Строительство объектов было одобрено на федеральном уровне. Нижегородский IT-кампус получил название в честь ученого-математика Юрия Неймарка, основавшего факультет вычислительной математики и кибернетики в ННГУ имени Лобачевского. Рассказываем, каким будет IT-кампус в Нижнем Новгороде.

Для кого и зачем

«Неймарк» объединит студентов крупнейших нижегородских вузов, в число которых входят, в том числе, ННГУ, Высшая школа экономики, НГТУ, ННГАСУ и Мининский университет. Список и формат участия высших учебных заведений города в настоящее время активно обсуждается.

Как рассказали в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области, в настоящее время в регионе ощущается острая нехватка специалистов в сфере информационных технологий – примерно 15 тысяч человек на данный момент. Ежегодно эта цифра увеличивается на 5 тысяч, при этом местные вузы выпускают порядка 2,7 тысяч IT-специалистов, из которых только 2,3 тысячи человек идут работать по специальности. Другими словами, в ближайшие годы дефицит кадров будет только расти, и уже к 2025 году может удвоиться.

- В соответствии с разработанной концепцией IT-кампуса "Неймарк" ежегодный выпуск в 1,5 тысячи студентов будет достигнут только к 2028-2029 учебному году, что не покрывает даже текущий дефицит в 2,7 тысячи IT-специалистов, не говоря о прогнозных значениях, - добавили в проектном офисе.

То есть, даже после создания кампуса, специалисты этой сферы долгое время будут нарасхват. Уже с 3 курса молодые люди начнут сотрудничать с крупнейшими IT-компаниями, нуждающимися в новых кадрах. Это значит, что после выпуска никто не останется без работы.

Вакансии готовы будут предоставить более тысячи IT-компаний, представленных в нашем регионе. В их число входят Intel, Harman-Samsung, Huawei, Five9, Netcracker, Яндекс, Mail.ru Group, Artezio, Аурига, КРОК, Ланит и многие другие.

Строительство обойдется в 20 миллиардов рублей

Стоимость нового IT-кампуса оценивается приблизительно в 20 миллиардов рублей, 60% из которых – это федеральное софинансирование, которое на сегодняшний день уже одобрено. Оставшиеся 40% - частные инвестиции и средства регионального бюджета, которые поступят в рамках концессионных соглашений.

Площадь кампуса составит 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь всей территории – 2,7 га. Здесь будут не только лаборатории и рабочие кабинеты, чему, безусловно, уделяется особое внимание, но также различные спортивные помещения, места для отдыха и многое другое. При строительстве применены инновационные и экологичные технологии, а также принцип нулевого углеродного следа, в основе которого лежит сокращение выбросов парниковых газов, таких как диоксид углерода, возникающий при горении органических веществ.

Где будет располагаться IT-кампус?

В качестве одного из вероятных участков для создания кампуса рассматривается территория на улице Дальней, что рядом с метромостом. Кроме того, предложены территории на базе имеющихся в городе вузов.

- Сосредоточение крупных площадок вузов на территории Нижнего Новгорода стало ключевым в принятии решения по созданию именно распределенного IT -кампуса на базе существующих высших школ с использованием имеющихся ресурсов и возможности вовлечения дополнительных участков, интегрированных в тело города, - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над обоснованием потребности в дополнительных участках, а также прорабатывают новую оптимальную модель обучения.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин и министр образования РФ Валерий Фальков обсудили вопросы подготовки IT-специалистов в Нижегородской области.