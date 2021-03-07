Глеб Никитин и Валерий Фальков провели рабочую встречу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провели рабочую встречу в Иннополисе в Республике Татарстан.

Главным образом обсуждалась тема подготовки IT-специалистов в Нижегородской области. Глеб Никитин отметил, что эта отрасль демонстрирует существенный рост в регионе. Нижегородские средние и высшие специальные заведения ежегодно выпускают более 2 700 IT-специалистов. Но это число существенно ниже потребности IT-предприятий Нижегородского региона, которые развиваются очень стремительно. Ежегодный кадровый дефицит составляет более 1 700 специалистов. Именно это в особенности сдерживает развитие отрасли. Создание IT-факультета в ННГУ им. Лобачевского – один из вариантов решения этой проблемы.

– У нас в регионе работают очень сильные IT-компании, в том числе мировые лидеры в этой сфере. Они заинтересованы в реализации такого проекта, – подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, по словам губернатора, в Нижнем Новгороде ощущается дефицит мест в вузовских общежитиях. Согласно нацпроектам "Образование" и "Наука", для решения такой проблемы в регионе разработан проект строительства современного многофункционального студгородка. В нём будут комфортные условия проживания для студентов, возможности для проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы, обеспечения культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий.

– На территории кампуса планируется строительство новых общежитий вместимостью до 8 000 человек с помещениями социально-культурного и спортивного назначения. Считаем, что реализация проекта способствовала бы повышению качества образования и притоку новых студентов в наши вузы, – обозначил Глеб Никитин.

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