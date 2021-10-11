Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 октября 2021 года: Нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19 Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным на 01:00 11 октября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 159 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 477 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 175 747 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлен 641 новый случай заражения.

К сожалению, за последние сутки тридцать пять человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 936 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 11 октября Фото: Яндекс

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 610 новых случаев), Санкт-Петербург (2 822 новых случаев) и Московская область (2 026 новых случаев).

По данным на утро 8 октября, всего привито 1 042 638 нижегородцев, из них второй компонент получил 981 385 человек.

Напомним, что нижегородцев попросили не целоваться из-за угрозы COVID-19. Это связано с четвертой волной коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-секретарь нижегородского Министерства здравоохранения Алексей Никонов в своем Instagram.

Помимо этого, он разместил информацию о том, что жителям региона рекомендуется держать социальную дистанцию и отказаться от тактильных контактов, в том числе рукопожатий, из-за риска заражения COVID-19.