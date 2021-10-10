У 641 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 10 октября 2021 года, всего с начала пандемии 175 747 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 477 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 641 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 159 700 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 936, а за последние сутки тридцать пять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (4 610 новых случаев), Санкт-Петербург (2 822 новых случаев) и Московская область (2 026 новых случаев).

По данным на утро 8 октября, всего привито 1 042 638 нижегородцев, из них второй компонент получил 981 385 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.