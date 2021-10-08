Две нижегородки попали в больницу, отравившись угарным газом в многоквартирном доме

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Строителей Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Две женщины 45 и 47 лет отравились угарным газом в городе Дзержинске Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел вечером 7 октября в одном из многоквартирных домов на улице Строителей.

Информация о произошедшем поступила в 22:07. Прибывшие спасатели обнаружили в одной из квартир дома двух женщин с признаками отравления угарным газом. По оценке медиков, одна из них находилась в тяжелом состоянии, а другая в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ГБУЗ «Городская больница № 7 г. Дзержинска» и госпитализировали.

Причину произошедшего на месте установить не удалось. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это далеко не первый случай отравления угарным газом в регионе за этот год. Так, например, в июне два человека отравились угарным газом в Арзамасе.

Кроме того, предположительно отравление угарным газом стало причиной гибели молодого человека в Нижнем Новгороде.

Помимо этого, несколько человек обратились в больницы с симптомами отравления угарным газом, когда пожар из мордовского заповедника достиг Сарова.