«Рядом лежал труп собаки»: Молодой нижегородец умер в своей квартире при странных обстоятельствах

Молодой нижегородец умер в своей квартире при странных обстоятельствах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде выясняют обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, тело которого было найдено в его квартире на улице Бонч-Бруевича. Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, парень был без одежды, а рядом лежал труп собаки.

Все произошло 11 февраля. Тревогу забила мать молодого человека: она не могла дозвониться до сына второй день. Вечером обеспокоенная женщина поехала к нему домой, но квартира была заперта изнутри. Когда в жилище все-таки удалось попасть, перед нижегородкой предстала страшная картина.

«Мужчина был найден на полу в коридоре без признаков жизни. Он был без одежды и лежал лицом вниз, а рядом находился труп собаки породы спаниель в рвотных массах. Каких-либо признаков насильственной смерти обнаружено не было», - рассказал «КП» источник.

На месте работала следственно-оперативная группа. Известно, что однокомнатная квартира, в которой проживал погибший мужчина, газифицирована и оборудована газовой колонкой. Возможно, именно отравление газом стало причиной смерти молодого человека и его собаки. Сейчас по данному факту проводится проверка.