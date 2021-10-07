Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 октября 2021 года: в Нижегородской области снова выявлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 7 октября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 157 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 442 человека.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 173 213 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 611 новых случаев заражения - это новое рекордное число заболевших COVID-19 за сутки.

К сожалению, за последние сутки тридцать три человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 801 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 7 октября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 346) и г. Бор (8 821), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (341) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 191), за прошедшие сутки там выявили 40 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 589 новых случаев), Санкт-Петербург (2 187 новых случаев) и Московская область (1 410 новых случаев).

По данным на утро 6 октября, всего привито 1 034 028 нижегородцев, из них второй компонент получили 974 145 человек.

Напомним, что Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

А также, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».