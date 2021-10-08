Нижегородского антифеминиста Алексея Поднебесного забрали в психушку Фото: СОЦСЕТИ

Нашумевшую некогда личность – нижегородского антифеминиста и вынужденного "воздержанца" Алексея Поднебесного – увезли в психушку. Этой новостью поделились последователи активиста в группе Алексея ВКонтакте сегодня, 8 октября.

Изначально была опубликована ссылка на видео, выложенное самим Алексеем на его YouTube-канале. Информации в посте чуть больше, чем никакой: Поднебесного задержали ФСБ. Само видео длится почти 17 минут, но картинка пропадает в самом начале, поскольку запись Алексей вёл из кармана или из сумки. Его разговор с силовиками также плохо различим. В основном антифеминист рассуждает о своих взглядах.

Спустя несколько часов сторонники инцела заявили:

– Сегодня в 9:20 утра Алексея Поднебесного незаконно задержали у подъезда дома и на скорой увезли в психиатрическую больницу, где удерживают принудительно, – сказано на странице сообщества. – Есть неподтверждённая информация, что Алексей может находиться в больнице по адресу: улица Июльских Дней, 28.

Сторонники утверждают, что Алексея удерживают уже более 9 часов. Фото: СОЦСЕТИ

Затем последователи Поднебесного утвердили:

– Поступила информация от анонимных доброжелателей, что Алексей Николаевич Поднебесный находится в Психиатрической больнице №2 по адресу: улица Июльских Дней, 28, Нижний Новгород.

А беспокоит их следующее:

– Алексея похитили и уже более 9 часов незаконно удерживают, подвергают пыткам и моральному давлению, – заявил автор поста.

Каких-либо подтверждений этим словам нет, как и обновлений на странице Поднебесного уже несколько часов.

"Комсомольская правда. Нижний Новгород" будет следить за развитием событий.

Напомним, в декабре 2019 года антифеминист Алексей предстал перед судом по обвинению в экстремизме в отношении женщин.

Выражаясь научным языком, он позиционирует себя в качестве инцела, то есть вынужденного "воздержанца".

Кроме того, буквально три дня назад мы сообщали, что нижегородская прокуратура потребовала признать "Мужское государство" экстремистской организаций. Основателем движения является Владислав Поздняков – личность ещё более известная и скандальная далеко за пределами Нижнего Новгорода.

СПРАВКА "КП"

Инцелы – это относительно новое радикальное движение, появившееся несколько лет назад в США. Сторонники этого движения вынуждены жить без партнёрши или даже оставаться девственниками. При этом главной причиной всех политических и социальных проблем в мире они называют отказ женщин от обеспечения равного доступа к сексу для всех мужчин.

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