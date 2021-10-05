Прокуратура Нижнего Новгорода потребовала признать «Мужское государство» экстремистской организацией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде в скором времени должен начаться громкий судебный процесс – в Нижегородский областной суд поступил иск с требованием запретить скандально известную организацию «Мужское государство» и признать ее экстремистской. С иском в суд обратилась прокуратура Нижнего Новгорода.

- Соответствующий иск поступил в Нижегородский областной суд еще 1 октября, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Нижегородского областного суда. – 5 октября дело было зарегистрировано. Основными ответчиками по этому делу являются основатели организации Игорь Носов, Дмитрий Губанов и Владислав Поздняков. Судебное заседание назначено на 18 октября.

Стоит отметить, что организация «Мужское государство» уже давно эпатирует россиян своими странными выходками. Созданная еще в 2016 году она регулярно попадает в скандалы, связанные с дискриминацией женщин. Сначала это были просто ролики на грани фола, однако в период чемпионат мира по футболу участники организации начали настоящую травлю русских девушек, «вешающихся на иностранных болельщиков». Этот флешмоб в 2018 году сделало «Мужское государство» самым популярным антиженским сообществом в интернете.

К тому времени сам основатель организации 27-летний Владислав Поздняков в России практически не появлялся – все свое время он проводил в путешествиях по Европе. Что, впрочем, не мешало ему и дальше распространять по интернету провокационные ролики.

Тогда же блогер впервые попал в поле зрения полиции. 28 сентября 2018 года его задержали в Нижнем Новгороде. В отношении его соратников было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды по половому признаку».

- Следователи СК вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизма выявили противоправные действия, — сообщили нижегородские следователи.

Однако на этом деятельность организации не прекратилась. Очередной скандал, связанный с «Мужским государством», разгорелся в мае 2020 года. Тогда участники группы устроили травлю матери-одиночки из Краснодара из-за темного цвета кожи ее приемного сына.

- По моему мнению, лидер этого движения ищет жертв среди тех, за кого просто некому заступиться. Вот и я и мой сын стали одной из его мишеней. Но я не понимаю, как можно писать столько гадостей, ладно я - перетерплю, но Джем - же ребенок, - возмущалась тогда жертва травли Екатерина Фролова.

Однако писать заявление в полицию она побоялась, опасаясь еще больших проблем после этого. И сколько таких девушек по интернету, уже даже и не сосчитать.

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