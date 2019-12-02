«Женщины должны давать секс всем»: Самый известный инцел России пойдет под суд за идеи вагинокапитализма

Одно из самых необычных дел скоро будет рассматриваться в нижегородском суде. На этот раз на скамье подсудимых окажется не маньяк и не насильник, а вынужденный «воздержанец» или, говоря научным языком, инцел. Причем один из самых известных в России – Алексей Поднебесный.

В прошлом православный активист, правозащитник и сотрудник прокуратуры после развода с супругой Алексей больше известен не своей правозащитной деятельностью, а идеями «вынужденного воздержания». В последние годы он именует себя не иначе как «инцелом» и активно продвигает концепцию «вагинокапитализма». Причем если раньше он ограничивался целевыми группами в социальных сетях, то теперь дошел до федеральных каналов.

- Все, что сейчас происходит плохого в мире – начиная от проблем в политике и войн - это все связано с тем, что женщины не дают секс всем мужчинам. Они дают только 5-10% самых красивых и самых богатых, - рассказал Алексей Поднебесный в интервью порнозвезде в телепрограмме «Центральное телевидение» на НТВ. - Я был сначала лучшим учеником в школе, потом лучшим студентом в вузе. Я близок к идеалу. Несмотря на все это, девушки и женщины меня просто игнорировали. Хотя я вполне заслуживаю права на секс. И для удовлетворения этой потребности и предназначены женщины. Они должны давать секс мужчинам, но они не дают.

Как признался Алексей, он является приверженцем малоизвестной концепции вагинокапитализма.

- Любая семья, где муж работает и приносит жене зарплату, шубу, машину, квартиру, он дает это в обмен на секс, - объясняет свою идею Алексей. – Вместо этого женщины говорят: «Заткнитесь со своим чувством отчаяния».

После того, как Алексей поделился своими мыслями на федеральном телеканале, его идеями заинтересовались не только другие инцелы, но и сотрудники правоохранительных органов.

- Алексея Поднебесного преследуют за экстремизм в отношении женщин. Это второе подобное дело в России, - поделился своей бедой сам Алексей Поднебесный. - Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении вынес прокурор Нижегородского района. В ближайшие дни состоится суд. По статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему грозит наказание до 15 суток ареста или штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Обвинение основано на том, что в соцсети «В Контакте» Алексей Поднебесный назвал шлюх шлюхами, это расценивается как возбуждение ненависти и вражды ко всем женщинам.

Сам Алексей все обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, никакого экстремизма в его идеях нет.

- Все, что я говорю о женщинах – особенности их поведения, сознания, их характер и отношение к мужчинам, все это прописные истины, которые известны всем, никакого экстремизма в этом нет, - уверен мужчина. - На скамье подсудимых международного трибунала по преступлениям против мужчин должны быть женщины, бросающие своих мужей и девушки, отказывающие прекрасным, замечательным парням в сексе. Жестокость женщин не знает границ, ведет к насилию и войнам, злобе и цинизму в обществе. Но матриархальная диктатура бросает за решетку честных мужчин, не боящихся говорить правду о том, как угнетены мужчины.

По словам самого Алексея, дата суда по его делу еще не назначена. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Инцелы – это относительно новое радикальное движение, появившееся несколько лет назад в США. Сторонники этого движения вынуждены жить без партнерши или даже оставаться девственниками. При этом главной причиной всех политических и социальных проблем в мире они называют отказ женщин от обеспечения равного доступа к сексу для всех мужчин.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Кстати это уже второе дело в России за экстремизм в отношении женщин. Первый раз на скамью подсудимых угодил 27-летний основатель сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков. 28 сентября 2018 года его задержали в Нижнем Новгороде за травлю русских девушек, отдающих предпочтение иностранным болельщикам во время прошедшего чемпионата мира.