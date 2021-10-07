Приговор братьям-депутатам Глушковым вынесли в Нижегородской области

Приговор братьям Глушковым вынесли в Нижегородской области.

В Нижегородской области поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел последнего времени – в Балахнинском суде вынесли приговор братьям Глушковым, обвиняемым в мошенничестве и получении взяток.

Напомним, братья Глушковы в Нижегородской области довольно известные люди. Александр Глушков сначала являлся главой местного самоуправления Балахнинского района, а в дальнейшем - депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, а его брат Владимир – депутатом Земского Собрания Балахнинского района.

В период с 2013 по 2016 годы Александр и Владимир Глушковы вместе со своим юристом и еще целым рядом подельников под видом реконструкции автостанции в Балахне возвели на ее месте двухэтажное здание торгового центра. Все это было сделано по поддельной проектной документации путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

- При этом все сооружения, необходимые для работы автостанции, были снесены, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Также была изменена планировка этого земельного участка.

В результате, жители Балахнинского района остались без автостанции, а братья Глушковы и их подельники приобрели по заниженной стоимости и сам земельный участок, и расположенные на нем здания. В результате, Балахнинскому району был нанесен ущерб в размере 32,6 миллионов рублей.

- В 2016 году подсудимые склонили главу администрации Балахнинского района к принятию незаконного решения о предоставлении гражданам земельного участка, на котором расположен городской сквер. По закону эта территория не подлежит отчуждению, - рассказывают следователи. - В 2015 году Александр Глушков через посредника – своего брата Владимира получил взятку в виде 2-х однокомнатных квартир в только что построенном доме по улице Энгельса в Балахне стоимостью 2 миллиона рублей. Эта взятка была получена за содействие директору одной из строительных фирм в решении вопроса о строительстве еще одного многоквартирного дома на территории Балахны.

Как только об этих событиях стало известно, братья бежали из России. В течение нескольких лет они скрывались за границей. Однако в декабре 2019 их экстрадировали из Грузии. И доставили в Нижегородскую область. Здесь их уже заключили под стражу. Однако свою вину в этих преступлениях они не признали.

- Решением Балахнинского суда они были признаны виновными в «Мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере», «Получении взятки в особо крупном размере» и «Пособничестве при получении взятки в особо крупном размере», - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Приговором суда Александр приговорен к 11 годам лишения свободы, а его брат Владимир – 9 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также подсудимые должны будут выплатить штраф в размере 100 миллионов 500 тысяч рублей.