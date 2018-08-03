2018-08-03T16:32:19+03:00
Происшествия

В Грузии задержали одного из братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве

Они лишили жителей Балахны автостанции и построили там ТЦ
Юлия ИСАЕВА
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В Грузии задержали одного из братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве и взяточничествеВ Грузии задержали одного из братьев Глушковых, обвиняемых в мошенничестве и взяточничестве
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2 августа на территории Грузии был задержан Владимир Глушков. Его и его брата Александра – депутата ЗС НО - обвиняют в мошенничествеи взяточничестве на территории Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через брата-посредника взятку в размере шести миллионов рублей. За это он решил вопрос о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Помимо этого, с 2013 по 2016 год братья Глушковы под видом реконструкции автостанции в Балахне по поддельным документам незаконно построили двухэтажный торговый центр. При этом автостанция была снесена.

Своими действиями братья причинили ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 миллионов рублей.

В настоящее время через Генеральную прокуратуру Российской Федерации решается вопрос об экстрадиции Глушкова для привлечения его к уголовной ответственности на территории России.

Александр Глушков пока еще находится в международном розыске. Расследование продолжается.

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