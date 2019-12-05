2019-12-05T15:21:54+03:00
Общество

Братья Глушковы, обвиняемые в мошенничестве на территории Нижегородской области, экстрадированы в Россию

Расследование уголовного дела продолжается
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Фото с сайта СК РФ по Нижегородской областиСледственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Фото с сайта СК РФ по Нижегородской области
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Владимир и Александр Глушковы, которых обвиняют мошенничестве и получении взяток, доставлены на территорию России. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области на официальном сайте.

Напомним фабулу дела. В июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника — родного брата Владимира Глушкова, взятку 6 миллионов рублей от директора строительной фирмы «за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов».

Кроме того, с 2013 по 2016 год братья Глушковы в компании еще нескольких человек возвели двухэтажный торговый центр на площадке, предназначенной для реконструкции автостанции в Балахне. Совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими заинтересованными лицами братья вносили ложные сведения в официальные документы, подделывали проектную документацию. При строительстве ТЦ под чутким руководством слаженного братского тандема снесли все сооружения, необходимые для работы автостанции.

В итоге жители Балахны остались без автостанции вообще, так как торговый центр делал ее работу просто невозможной. Здания на участке и сам участок были оформлены в собственность участниками преступной группы, муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 миллионов рублей.

Примечательно, что Владимир Глушков был депутатом Земского Собрания Балахнинского района Нижегородской области, его брат - Александр Глушков - депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

Братья Глушковы уже доставлены на территорию России и в ближайшее время их привезут в Нижегородскую область. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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