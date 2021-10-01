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Общество1 октября 2021 12:40

Сказочный туман окутал Нижний Новгород утром 1 октября

Нижегородцы делятся фотографиями города, укрытого белой пеленой
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Сказочный туман окутал Нижний Новгород утром 1 октября.

Сказочный туман окутал Нижний Новгород утром 1 октября.

Фото: Алексей ФОКИН

Необыкновенный густой туман окутал Нижний Новгород утром 1 октября. В белую пелену погрузились сначала нагорная часть города, затем в дымке постепенно растворилась и заречная его часть.

Красивыми снимками, сделанными по дороге на работу, сегодня делятся в соцсетях нижегородцы.

- Это такое завораживающее зрелище! Наш и без того красивый город такой таинственный и загадочный в этом тумане! – написала Ольга Тараканова.

Туман на Окском съезде и на Покровке. Фото: Дарья Морозова, Екатерина Корченкова

Туман на Окском съезде и на Покровке. Фото: Дарья Морозова, Екатерина Корченкова

Октябрь – один из наиболее «туманных» месяцев. Ночи становятся длиннее и прохладнее, и солнечные лучи не успевают утром прогреть насыщенную влагой атмосферу. Мельчайшие капельки воды зависают в воздухе, образуя густую белую пелену. По данным «Гисметео», сегодня в Нижнем Новгороде относительная влажность воздуха в течение ночи и всей первой половины дня составляла 100%. Особенно густой туман наблюдался в низинах и около водоемов.

Белая пелена на автостанции Щербинки.

Белая пелена на автостанции Щербинки.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

В этом году осень не балует нижегородцев теплом. С наступлением сентября летняя жара резко сменилась холодами, а уже во второй половине октября синоптики ожидают первый снег.

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