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Общество1 октября 2021 10:32

Первый снег в Нижегородской области ожидается во второй половине октября

Синоптики рассказали прогноз погоды на второй месяц осени
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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По прогнозу синоптиков, во второй половине октября в Нижнем Новгороде и области может пойти снег. А среднесуточная температура воздуха в этом месяце будет находиться в пределах нормы и составит +4…+6 градусов.

- Начало октября обещает быть без осадков, по крайней мере, с 1 по 10 число, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Но стоит помнить, что вторая половина октября – это не просто осадки, но также и вероятность появления снега.

Так, первые две недели октября обещают порадовать горожан достаточно теплыми деньками, ведь температура воздуха может достичь отметки в +13 градусов. Затем столбики термометров поползут вниз, участятся дожди.

Напомним, ранее мы рассказывали более точный прогноз погоды в Нижнем Новгороде на октябрь.

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