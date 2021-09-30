Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 сентября 2021 года: смертность в Нижегородской области может снизится при 80% вакцинированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 30 сентября 2021 года, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 154 тысячи жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 381 человек.

Также, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 169 100 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 555 новых случаев заражения.

К сожалению, за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 584 человека. Таким образом, рекордное количество смертей за сутки было зафиксировано 29 сентября.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 30 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 042) и г. Бор (8 615), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (339) и Спасском районах (323). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 025), за прошедшие сутки там выявили 45 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 004 новых случаев), Санкт-Петербург (1 933 новых случаев) и Московская область (1 223 новых случаев).

По данным на утро 29 сентября, всего привит 1 017 031 нижегородец, из них второй компонент получили 957 045 человек.

Напомним, что смертность в Нижегородской области может снизится при 80% вакцинированных. Такой уровень вакцинации снизит летальный исход от COVID-19.