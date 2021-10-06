Белая медведица из зоопарка «Лимпопо» обживается в новом вольере своего будущего «жениха»

Полярная хищница всё тщательно обнюхала и осмотрела. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Очаровательная обитательница нижегородского зоопарка «Лимпопо» - белая медведица Умка-Аяна – протестировала новый вольер, подготовленный для своего будущего «жениха». Полярная хищница всё тщательно обнюхала, осмотрела и даже решила остаться ещё немного погостить в новом месте. Такой информацией поделились в пресс-службе зоопарка.

Вольеры белых медведей находятся по соседству. Фото: зоопарк «Лимпопо»

- Судя по поведению Аяны, новыми жилищными условиями для своего жениха она осталась полностью довольна. А судя по тому, что в новых апартаментах она даже решила остаться, вольеру она поставила самую высокую оценку, - рассказал директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая установлена смотровая площадка. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Медведице настолько понравились новые жилищные условия, что она успела и натуральный газон распробовать на вкус, и сделать пару глотков из заполненного водой бассейна.

Самца белого медведя по кличке Николай планируют привезти в зоопарк в конце осени, сотрудники надеются, что он станет не только хорошим другом для Умки-Аяны, но и верной второй половинкой.

Медведица попила воды из бассейна. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Для радушного приема нового постояльца в зоопарке был построен ещё один вольер, где создали все условия для комфортного проживания. Так, в новых апартаментах белого мишки есть бассейн глубиной три метра, разноуровневый ландшафт с искусственным и натуральным грунтом, имеется натуральная зеленая растительность.

Пока Аяна будет обживать новый вольер, а в её апартаментах проведут небольшой косметический ремонт бассейна. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Вольеры белых медведей находятся по соседству, что позволит хищникам прекрасно друг друга видеть, время от времени встречаться, а при необходимости – расходиться на разные жилплощади.

Аяна распробовала на вкус натуральный газон. Фото: зоопарк «Лимпопо»

- Для удобства посетителей между вольерами Аяны и Николая предусмотрена специальная смотровая площадка в виде башни, с которой можно будет одновременно наблюдать за нашими белыми медведями, - пояснил Владимир Герасичкин.

Аяна решила остаться ещё немного погостить в новом месте. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Кстати, пока Аяна будет обживать новый вольер, потому что в её апартаментах планируется небольшой косметический ремонт бассейна.

Самца белого медведя по кличке Николай планируют привезти в зоопарк в конце осени. Фото: зоопарк «Лимпопо»

Напомним, медведица с непростой судьбой прибыла в нижегородский зоопарк из Якутии. В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса обнаружили маленького одинокого белого медвежонка, который вышел за пределы своего обитания на сотни километров и какое-то время выживал в одиночку.

Имя для малышки выбирали всей страной. После голосования ее назвали Умка-Аяна. Первая часть имени дана в честь персонажа советского мультфильма, вторая - от якутского слова «Айан», что значит «дальняя дорога».

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