Второй белый медведь появится нижегородском зоопарке «Лимпопо» в конце осени Фото: зоопарк "Лимпопо"

Второй белый медведь появится в Нижнем Новгороде в конце осени. Его доставят в зоопарк «Лимпопо». Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в социальных сетях.

Самца зовут Николай. Новый обитатель зоопарка станет парой для медведицы Аяне. По словам сотрудников зоопарка, они надуются, что скоро и в «Лимпопо» родятся белые медвежата.

- В настоящее время у нас уже практически все готово к приезду самца, вольер для него находится в финальной стадии завершения! Торопить события мы не будем, но предполагаем, что самец по имени Николай приедет к нам ближе к концу осени, - сообщили в зоопарке.

Напомним, что в зоопарк «Лимпопо» переехала белая медведица с непростой судьбой. В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса Якутии обнаружили маленького одинокого белого медвежонка. Он забрел за сотни километров от своего дома и какое-то время выживал в одиночку. Экологи предполагают, что мать стала жертвой бурого медведя. В природной среде животное бы не выжило, и медведицу приютил Московский зоопарк.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» Умка-Аяна сменит другую белую медведицу – Симону, которая первой обживала вольер для белого медведя.