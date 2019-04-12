В зоопарк «Лимпопо» переехала белая медведица с непростой судьбой

Очередное новоселье отмечают в нижегородском зоопарке «Лимпопо» - сюда из Московского зоопарка переехала белая медведица Умка-Аяна. Несмотря на то, что ей всего два года, она успела повидать немало бед на своем веку.

- У нашей Аяны непростая судьба. В конце сентября 2017 года рыбаки Среднеколымского улуса Якутии обнаружили маленького одинокого белого медвежонка, - рассказывают специалисты нижегородского зоопарка «Лимпопо». - Он забрел за сотни километров от своего дома и какое-то время выживал в одиночку. Экологи предполагают, что мать стала жертвой бурого медведя. В природной среде животное бы не выжило, и медведицу приютил Московский зоопарк.

Имя для малышки выбирали буквально всей страной – на конкурс поступило больше 250 вариантов.

- В голосовании имя Умка вышло в финалисты. Но учитывая, как якутяне сопереживали маленькой медведице, совместным решением жюри было выбрано двойное имя Умка-Аяна, - рассказывают сотрудники Московского зоопарка. - Первая часть имени дана в честь персонажа советского мультфильма, вторая — от якутского слова «Айан», что значит «дальняя дорога».

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» Умка-Аяна сменит другую белую медведицу – Симону, которая первой обживала вольер для белого медведя.

- Симона признала вольер удобным для проживания и уступила место юной красавице Аяне, - рассказывают сотрудники зоопарка «Лимпопо». - Замена медведицы планировалась изначально. Симона, возрастная медведица, уехала домой в Москву - там она будет жить в привычной обстановке. А Аяна еще молодая и энергичная. Она останется жить в «Лимпопо» насовсем. Мы надеемся, что здесь она обзаведется семьей и будет счастлива.

На самом деле в нижегородском зоопарке «Лимпопо» Аяну уже любят и очень ждут. Ей обеспечили достойный прием.

- Мы будем беречь и любить Аяну также, как и Симону, - рассказывает директор зоопарка Владимир Герасичкин. - Белые медведи – удивительные животные, каждое из них достойно внимания и восхищения. Уверен, в «Лимпопо» Аяна обретет достойный дом, внимательный уход и завоюет всеобщую любовь, как сотрудников, так и многочисленных гостей зоопарка.