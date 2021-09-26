Певица Ёлка зажгла на заключительном концерте "Столицы закатов" в Нижнем Новгороде 25 сентября Фото: Инстаграм

Популярная российская поп-исполнительница Ёлка зажгла нижегородскую публику вчера, 25 сентября, на заключительном концерте фестиваля музыки и фейерверков "Столица закатов" на Нижневолжской набережной. Её выступление ожидаемо собрало огромное число слушателей, о чём теперь свидетельствует Instagram. Нижегородцы, сумевшие попасть на выступление Ёлки, делятся фотографиями и видео с концерта.

Её выступление ожидаемо собрало массу нижегородцев Фото: Инстаграм

Благодаря этим кадрам можно заявить, что шоу удалось. Атмосфера, как и на прежних концертах "Столицы закатов", была мощной и заряжающей, а сама певица всецело отдалась музыке: широко улыбалась, пела и танцевала в своё удовольствие. Местами казалось, что поддержка публики тронула её до слёз. Вероятно, так и было. Начиная от самой сцены и уходя далеко назад, за пределы кадров видео, море людей танцевали и громко подпевали слова знакомых песен.

Судя по видео, удовольствие получили и публика, и сама певица Фото: Инстаграм

Ёлка, как известно, стала хедлайнером 13-го заключительного дня фестиваля. А тем же вечером, до её выхода на сцену, собравшиеся на Нижневолжской набережной слышали нижегородского диджея GARSIA, интернациональную кавер-группу "BLACK DIAMONDS" и "Две Стороны" – проект нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера. В номерах Дмитрия и Максима смешаны разные направления, жанры и эпохи: от советского джаза и фанка 80-х до латинской музыки и детройтского хауса наших дней.

Выступление Ёлки стало последним на "Столице закатов" в этом году Фото: Инстаграм

Завершился вечер, по традиции, конечно же салютом. Вчера его запускала ассоциация "Гильдия пиротехников и деятелей культуры" из Санкт-Петербурга.

Напомним, в АНО "Центр 800" также подвели итоги "Столицы закатов", прошедшей в 2021 году: всего на фестивале выступили свыше 30 артистов и 13 пиротехнических команд России.

Нижегородцы громко подпевали слова песен Фото: Инстаграм

А в прошлые выходные Нижний Новгород встретил Валерия Меладзе.

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