Валерий Меладзе выступит на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде уже сегодня

Ярчайшая звезда отечественной эстрады Валерий Меладзе выступит на фестивале музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде уже сегодня, 18 сентября. Он станет хедлайнером 12 дня фестиваля. В АНО "Центр 800" информируют, что число зрителей на концерте ограничивается внестимостью площадки.

Помимо Валерия Меладзе, нижегородцы услышат одного из лучших фристайл-диджеев Нижнего Новгорода – DJ 2R. В своих выступлениях он смешивает множество стилей. А также на Нижневолжской набережной выступит группа The Soul Surfers – нижегородский коллектив, собранный когда-то для выступления на выпускном, а теперь продавший свыше 25 тысяч виниловых пластинок по всему миру. Их можно услышать даже в саундтреках сериалов Netflix, DC Comics и на церемонии награждения "Оскар-2021". Команда записывает музыку с лучшими артистами разных жанров во всём мире.

Вечер завершится фейерверком от команды "Пирошоу" из Москвы. Они участвовали в огромном числе грандиозных мероприятий, среди которых 1000-летие Казани, 1000-летие Ярославля, "Миллениум на Красной площади Москвы" и многие другие.

Программа "Столицы закатов" 18 сентября:

18:30 — DJ 2R;

19:45 — The Soul Surfers;

21:00 — Валерий Меладзе.

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