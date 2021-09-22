Певица Ёлка выступит на "Столице закатов" в Нижнем Новгороде 25 сентября

Российская певица Ёлка выступит на фестивале музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 25 сентября. Она станет хедлайнером 13-ого заключительного дня фестиваля. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Кроме того, в тот же день на Нижневолжской набережной жители и гости города смогут услышать нижегородского диджея GARSIA, интернациональную кавер-группу "BLACK DIAMONDS" и "Две Стороны" – проект нижегородских диджеев Дмитрия Тимошенко и Максима Купера. В номерах Дмитрия и Максима смешаны разные направления, жанры и эпохи: от советского джаза и фанка 80-х до латинской музыки и детройтского хауса наших дней.

Вечер завершится салютом от ассоциации "Гильдия пиротехников и деятелей культуры" из Санкт-Петербурга.

В АНО "Центр 800" также подвели итоги "Столицы закатов", прошедшей в 2021 году: всего на фестивале выступили свыше 30 артистов и 13 пиротехнических команд России.

Программа "Столицы закатов" 25 сентября:

- 18:30 – DJ GARSIA;

- 19:00 – Музыкальный проект "Две Cтороны";

- 20:00 – Black Diamonds;

- 21:00 – Ёлка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!