Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 481 новый случай заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 22 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 164 902 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 481 новый случай заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 151 тысяча жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 358 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 348 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 22 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 763) и г. Бор (8 427), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 809), за прошедшие сутки там выявили 29 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 926 новых случаев), Санкт-Петербург (1 060 новых случаев) и Московская область (1 101 новых случаев).

По данным на утро 21 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 432 677 доз вакцин. Всего привито 998 467 нижегородцев, из них второй компонент получили 934 851 человек.

Напомним, что две больницы Нижегородской области частично закрыли на карантин по коронавирусу.

Так, два отделения в двух медучреждениях Нижегородской области закрылись на карантин по COVID-19. Карантин ввели в 5-м мужском психиатрическом отделении областной психоневрологической больницы №3 в Богородском районе и в 1-ом мужском психиатрическом отделении в психиатрической больнице №2 на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.