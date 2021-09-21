Еще у 481 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 21 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 164 902 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 358 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 481 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 151 800 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 348, а за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 763) и г. Бор (8 427), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 809), за прошедшие сутки там выявили 29 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 926 новых случаев), Санкт-Петербург (1 060 новых случаев) и Московская область (1 101 новых случаев).

По данным на утро 21 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 432 677 (+66 003) доз вакцин. Всего привито 998 467 нижегородцев, из них второй компонент получили 934 851 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.