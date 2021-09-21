Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 473 новых случая заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 21 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 164 421 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 473 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 151 тысячу жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 361 человек.

К сожалению, за последние сутки шестнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 322 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 21 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 723) и г. Бор (8 409), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 780), за прошедшие сутки там выявили 29 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 469 новых случаев), Санкт-Петербург (1 137 новых случаев) и Московская область (1 098 новых случаев).

По данным на утро 20 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 366 674 (+12 000) дозы вакцин. Всего привит 995 601 нижегородец, из них второй компонент получили 930 887 человек.

Напомним, что две больницы Нижегородской области частично закрыли на карантин по коронавирусу.

Так, два отделения в двух медучреждениях Нижегородской области закрылись на карантин по COVID-19. Карантин ввели в 5-м мужском психиатрическом отделении областной психоневрологической больницы №3 в Богородском районе и в 1-ом мужском психиатрическом отделении в психиатрической больнице №2 на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.