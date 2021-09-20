Еще у 473 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 20 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 164 421 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 361 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 473 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 151 442 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 322, а за последние сутки шестнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 723) и г. Бор (8 409), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 780), за прошедшие сутки там выявили 29 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 469 новых случаев), Санкт-Петербург (1 137 новых случаев) и Московская область (1 098 новых случаев).

По данным на утро 20 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 366 674 (+12 000) дозы вакцин. Всего привит 995 601 нижегородец, из них второй компонент получили 930 887 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.