Опубликованы предварительные итоги выборов в Госдуму по Нижегородской области

Более двух тысяч избирательных участков работали в регионе 17-19 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России подводят итоги выборов в Государственную думу, которые проходили 17-19 сентября. ЦИК РФ опубликовал предварительные данные по Нижегородской области. Согласно имеющейся информации, по всем одномандатным округам в регионе лидируют кандидаты от партии «Единая Россия».

В частности, в Нижегородском округе №129 лидирует Анатолий Лесун – за него проголосовали 48,8% избирателей. По Приокскому округу №130 с промежуточным результатом 46,11% лидирует Евгений Лебедев.

В Автозаводском округе № 131 53,53% избирателей отдали свои голоса за Наталью Назарову. В Канавинском округе №132 лидирует Вадим Булавинов – за него проголосовали 40,40% избирателей. В Борском округе №133 почти половина пришедших на избирательные участки людей отдали свои голоса за Артема Кавинова – он набрал 49,59% голосов.

В данный момент подсчет голосов продолжается.

По данным избиркома Нижегородской области на 18:00 19 сентября, явка на выборах депутатов Госдумы составила 42,05%, на выборах депутатов Заксобрания - 41,60%. Явка на дистанционном электронном голосовании составила 89%.

Как сообщалось ранее, выборы в Нижегородской области 17-19 сентября прошли без каких-либо серьезных нарушений. В частности, вбросов бюллетеней на избирательных участках зарегистрировано не было.

В организации голосования были задействованы более 21 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса. 2 161 избирательный участок работал 17-19 сентября с 08:00 до 20:00.

КОНКРЕТНО

Кто лидирует на выборах депутатов Госдумы по данным ЦИК РФ на 9 утра 20 сентября:

Нижегородский округ №129 - Анатолий Лесун 48,8%

Приокский округ №130 - Евгений Лебедев 46,11%

Автозаводский округ №131 – Наталья Назарова 53,53%

Канавинский округ №132 - Вадим Булавинов 40,40%

Борский округ №133 – Артем Кавинов 49,59%