Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2021 8:59

Выборы в Нижегородской области 17-19 сентября прошли без серьезных нарушений

Сигналы поступали от наблюдателей и через соцсети
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания в Нижегородской области 17-19 сентября прошли без существенных нарушений. Об этом сообщил Руководитель Центра общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Нижегородской области Михаил Орлов.

По его словам, сигналы об инцидентах на избирательных участках поступали от наблюдателей и через соцсети. Основная масса нарушений – незначительные, которые не могут повлиять на результаты выборов.

- Сообщения о нарушениях можно условно поделить на две группы. Многие из них можно было решить сразу на месте, и мы так и делали - сообщали в областную избирательную комиссию, и она, соответственно, разъясняла какие-то моменты участковым территориальным комиссиям. Был ряд ситуаций, когда приходилось выезжать непосредственно на избирательный участок и уже на месте уточнять, насколько сигналы от наблюдателей могут повлиять на результаты выборов, - рассказал Михаил Орлов.

По данным ЦИК России, в Нижегородской области вбросов бюллетеней не прошедших выборах не зафиксировано.