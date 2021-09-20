Выборы в Нижегородской области 17-19 сентября прошли без серьезных нарушений

Выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания в Нижегородской области 17-19 сентября прошли без существенных нарушений. Об этом сообщил Руководитель Центра общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Нижегородской области Михаил Орлов.

По его словам, сигналы об инцидентах на избирательных участках поступали от наблюдателей и через соцсети. Основная масса нарушений – незначительные, которые не могут повлиять на результаты выборов.

- Сообщения о нарушениях можно условно поделить на две группы. Многие из них можно было решить сразу на месте, и мы так и делали - сообщали в областную избирательную комиссию, и она, соответственно, разъясняла какие-то моменты участковым территориальным комиссиям. Был ряд ситуаций, когда приходилось выезжать непосредственно на избирательный участок и уже на месте уточнять, насколько сигналы от наблюдателей могут повлиять на результаты выборов, - рассказал Михаил Орлов.

По данным ЦИК России, в Нижегородской области вбросов бюллетеней не прошедших выборах не зафиксировано.