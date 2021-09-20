Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 сентября 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 151 тысячу человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 466 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области почти достигло 164 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 163 948.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 151 081 человек. За последние сутки выписали 371 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 26 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 6 306 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова было зафиксировано снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Система здравоохранения Нижегородской области готова к новой волне COVID-19

В регион поступили 1 354 674 дозы вакцины (подробнее)

В Нижегородской области от коронавируса вакцинировались уже 989 тысяч человек

Миллионного участника вакцинации ждёт сюрприз (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!