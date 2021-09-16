В Нижегородской области от коронавируса вакцинировались уже 989 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Также он отметил, что миллионного участника вакцинальной кампании против COVID-19 в Нижегородской области ждет сюрприз. Однако, какой именно – не уточняется.

- Встреча с миллионным участником обещает быть очень необычной, - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее было известно, что по данным на утро 15 сентября, всего привито 985 358 нижегородцев, из них второй компонент получили 915 968 человек.

Напомним, что на днях безработная нижегородка перевела деньги мошенникам, оплачивая "ПЦР-тест".

Злоумышленники заверили её, что экспресс-тест можно сделать на дому у знакомых "работодателя". Для его прохождения нижегородка должна внести безналичный аванс.