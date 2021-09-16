Система здравоохранения Нижегородской области готова к новой волне COVID-19

Система здравоохранения Нижегородской области полностью готова к четвёртой волне COVID-19. Накануне в регион поступили большие запасы вакцины - 1 354 674 дозы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

- Интерес к вакцинации есть. Сам дважды вакцинировался без каких-либо побочных эффектов. Не заболел, - рассказал он.

Каждую осень отмечается высокий подъем заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому подготовка в медицинских учреждениях идет полным ходом. И хотя сейчас коечный фонд в два раза меньше, чем в пик пандемии, для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободно около 25 процентов коек

- Есть хороший резерв. Все необходимые медикаменты в наличии. Рассчитываем, что пройдем этот период достойно, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что сейчас вакцинация от коронавируса проводится в 146 пунктах, расположенных в медицинских учреждениях, а также вакцинироваться можно в «Поездах здоровья». Прививочные пункты дополнительно открыты и в торговых центрах.

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