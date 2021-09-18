Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 446 новых случая заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 18 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 163 027 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 446 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 150 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 378 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 251 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 18 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 575) и г. Бор (8 318), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 690), за прошедшие сутки там выявили 46 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 537 новых случаев), Санкт-Петербург (1 738 новых случаев) и Московская область (837 новых случаев).

По данным на утро 17 сентября, всего привит 992 061 нижегородец, из них второй компонент получили 925 823 человека.

Напомним, что нижегородцы смогут стать донорами крови 27 сентября.

Так, очередная донорская акция пройдет в Сормовском районе по адресу: площадь Буревестника 27 сентября с 09.00 до 12.00.