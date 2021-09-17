Нижегородцы смогут стать донорами крови 27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородской области со ссылкой на районную администрацию.

Так, очередная донорская акция пройдет в Сормовском районе по адресу: площадь Буревестника 27 сентября с 09.00 до 12.00.

Поучаствовать в донорской акции можно по предварительной записи. Все желающие могут записаться до 22 сентября включительно по телефону: 222-19-63. При этом, во время акции при себе необходимо иметь паспорт.

Стоит отметить, что в рамках донорской акции в августе сормовичи сдали 14 литров крови и более 7 литров плазмы. В акции участвовали сотрудники администрации района, образовательных организаций, спортивных учреждений и регулярные доноры, проживающие в Сормове.

Кроме того, в условиях пандемии сдать кровь можно по предварительной записи в Нижегородском областном центре им. Н. Я. Климовой. Желающие могут позвонить в центр переливания крови, узнать всю информацию и записаться самостоятельно. В настоящее время в Центре введена предварительная запись доноров по телефону (831) 432-84-27 с 8 час. до 15 час. ежедневно с понедельника по пятницу.

Перед тем, как записаться, Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой просит ознакомиться со следующей информацией по ссылке https://ноцк.рф/информация-для-доноров/как-стать-донором/.