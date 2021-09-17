Еще у 446 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 17 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 163 027 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 378 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 446 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 150 347 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 251, а за последние сутки двадцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 575) и г. Бор (8 318), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (293) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 690), за прошедшие сутки там выявили 46 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 537 новых случаев), Санкт-Петербург (1 738 новых случаев) и Московская область (837 новых случаев).

По данным на утро 17 сентября, всего привит 992 061 нижегородец, из них второй компонент получили 925 823 человека.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.