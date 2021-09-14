Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 сентября 2021 года: за сутки диагностировали 422 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 14 сентября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 161 297человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 422 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 148 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 402 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 6 141 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 14 сентября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 511) и г. Бор (8 217), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (286) и Спасском районах (301). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (16 549), за прошедшие сутки там выявили 15 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 022 новых случаев), Санкт-Петербург (805 новых случаев) и Московская область (758 новых случаев).

По данным на утро 13 сентября, всего привит 978 031 нижегородец, из них второй компонент получили 905 345 человек.

Напомним, что ребёнок из Нижегородской области оказался первым заболевшим гриппом в России в этом сезоне.

По словам Натальи Садыковой, осложнить ситуацию с заболеваемостью гриппом может четвертая волна коронавируса, которая ожидается в регионе к концу сентября.